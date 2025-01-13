İzmir’in o ilçesinde 36 saatlik su kesintisi 13 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İşte İzmir'de bugün yaşanacak kesintiler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İşte İzmir'de bugün yaşanacak kesintiler...
BORNOVA KAZIMDİRİK
13.01.2025 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHARİYE
13.01.2025 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
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13.01.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Buca İlçesi, İsmail Sivri Caddesi ile Özmen Caddesi kavşağı üzerinde bulunan Ø800'lük çelik boru içmesuyu hattının deplase çalışması nedeniyle;
13 Ocak 2025 Pazartesi saat 10:00 ile 14 Ocak 2025 Salı 22:00 saatleri arasında 36 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Buca İlçesi; Çamlıkule, Çamlıpınar, Yıldız, Buca Koop, Kozağaç, Yenigün, Adatepe, Buca OSB Mahalleleri