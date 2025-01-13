İzmir’in o ilçesinde 36 saatlik su kesintisi 13 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İşte İzmir'de bugün yaşanacak kesintiler...