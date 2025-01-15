Doğum günü kutlaması dönüşü feci kaza

İzmir Urla'da meydana gelen kaza iki genci hayattan kopardı. Doğum günü kutlamasından dönüşte meydana gelen kaza, dün saat 05.00 sıralarında, Urla ilçesi Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Doğum günü kutlamasından dönen kasksız 3 arkadaşın üzerinde olduğu 35 CIM 058 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

Urla'da meydana gelen kazada kasksız motor süren arkadaşların sonu ölüm oldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 19 yaşındaki Velican Ecevit ambulansta, 20 yaşındaki Anıl Balıkçı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Miraç A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.