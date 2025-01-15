Körfez’de çamur temizliği

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için tarihinin en büyük yatırımlarından birini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfez dip tarama çalışmalarına devam ediyor. Bostanlı açıklarının ardından Çiğli açıklarına demir atan tarama gemisi 7 gün 24 saat durmaksızın dip taramayı sürdürüyor. Haziran ayına kadar ilk etapta 700 bin metreküp çamur çıkarılacak.

FOÇA-E3 NOKTASINA DÖKÜLÜYOR

İZSU Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği çalışmalarda 1 ayda 60 bin ton çamur çıkarıldı. Körfezde çıkarılan dip çamuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 14.01.2020 tarih 31008 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında alınan uygunluk belgesine istinaden izinli döküm alanı olan Foça-E3 noktasına döküldüğü bildirildi. İzmir Körfezi'ndeki tarama ve temizlik faaliyetleri hakkında bilgi veren yüklenici firmada görevli olan inşaat mühendisi Kadir Arali, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 60 bin ton malzeme çıkardık. Bu da 55 gemiye tekabül ediyor" dedi. İzmir'deki nüfus arttıkça kirlenme oranının da arttığını belirten Arali, "Bizler burada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Haziran ayına kadar 700 bin metreküp malzemeyi çıkaracağız. Daha önceki tarama çalışmaları sırasında aklınıza gelebilecek her şeyi Körfez'de gördük. Bunlar araba lastiği, bebek bezi, poşet, şişe ambalaj gibi malzemeler. Bu malzemeler ya derelerden Körfez'e geliyor ya da denize atılıyor. Ben de İzmirli bir vatandaş olarak İzmirlilere sesleniyorum. İnorganik maddeleri lütfen denize atmayın, derelere atmayın. Bizim amacımız gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir Körfez bırakmak. Sizlerden de aynı gayreti bekliyoruz" diye konuştu.

BU YIL İHALEYE ÇIKILACAK

Körfez'deki tarama çalışmaları iki etapta yürütülecek. İlk 180 günde acil olarak toplam 700 bin metreküp tarama yapılacak ve 440 milyon liraya mal olacak. Bu taramanın ardından yapılacak ikinci etapta 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun taranması için ise 2025 yılında ihaleye çıkılacak. Böylelikle İZSU Genel Müdürlüğü İzmir Körfezi'nde 2 milyon 500 bin metreküplük dip taraması gerçekleştirecek.