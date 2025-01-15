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Menemen’de okul bahçelerinde nostalji

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen’de okul bahçelerinde nostalji

İZMİR'DE Menemen Belediyesi, köşe kapmaca, seksek ve pusula gibi birçok unutulmaz geleneksel oyunu ilk ve ortaokul bahçelerine işleyerek çocuklarla buluşturuyor.

Menemen’de okul bahçelerinde nostalji

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bir zamanlar bizlerin de ve daha önceki nesillerin de oynadığı oyunları, bugünün çocuklarına aktarabiliyor olmaktan dolayı mutluyuz. Çocuklarımızın dijital keyif yerine birlikte sosyalleşmelerini, geleceğe umut ve mutlulukla bakmalarını çok önemsiyoruz" dedi.

Proje kapsamında birçok okulda da boyama işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Menemen'in köy okullarında da boyamalar yapılacak.

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