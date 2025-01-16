Berna’nın katilleri trafikten ömür boyu men edildi

İngiltere'nin Liverpol kentinde yaşayan İzmirli turizmci Mesut Alkır ile İngiliz eski eşi Johanna Alkır'ın 17 yaşındaki kızları Olivia Berna Alkır'ın ölümüne neden olan araç sürücüleri trafikten ömür boyu men edildi. Edward Bell ile yarıştığı aracın sürücüsü Tom Quick'e yerel mahkeme tarafından 5'er yıl hapis cezası verilmiş ancak geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişlerdi. Aktarılan bilgiye göre, iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu ve sürücülere trafikten ömür boyu men cezası verildiği öğrenildi. Kızının ölümüne neden olan iki sürücüye beşer yıl hapis cezası verilmesi ile ilgili konuşan baba Mesut Alkır Yeni Asır'a yaptığı açıklamada "Cezayı az bulduk, avukatlarımız itiraz ederek artırılmasını talep etti. Cezalar değişmedi, ancak tekrar trafiğe çıkamayacaklarını ve başka canları katledemeyecekler. Hiçbir ceza kızımı benim su perimi geriye getirmez. Ancak en azından başka Berna'lar ölmesin, başka canlar ölmemesi için doğru bir karar" dedi.

İKİ ÜLKEDE YANKI UYANDIRDI

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan İzmirli Turizmci Mesut Alkır ile İngiliz eski eşi Johanna'ın 17 yaşındaki kızları Olivia Berna Alkır'ın 3 arkadaşı ile birlikte içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpışmıştı. Beş yıl önce meydana gelen kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Olivia Berna Alkır hayatını kaybederken, korkunç kaza hem İngiltere hem de Türkiye'deki Alkır ailesinin yakınlarını üzmüştü. Alkır'ın trafik kazası sonucu ölümü İngiltere'deki yazılı ve görsel basında da ilk haber olarak verilmişti.

Öldüren yarışa 5 yıl ceza!