1200 derece ısıda ata yadigarı mesleği sürdürüyor

Uğur Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alttan gelecek kişi ekonomik olarak karşılığını aldığında bu işi meslek olarak seçebilir. Bu işi severek yapıyorum. 1200 derece ısı karşısında çalışıyoruz. Sevmesen o ateşin karşısına geçip kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı hala devam ettiremezsin."

Geleneksel cam nazar boncuğu konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Karataş, "İthal gelen boncukların iç delikleri beyaz, bizim yaptıklarımız demir geçtiği için bir pas lekesi vardı. Gözlerinde hafif kabarcıklar vardır. Bu bizim orijinal el yapımı boncuğu. İnsanların bunu tercih etmesini istiyoruz" dedi.