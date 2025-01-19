1200 derece ısıda ata yadigarı mesleği sürdürüyor

Son dakika İzmir haberleri... Cam nazar boncuğu üretimiyle ünlü olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde yaklaşık 80 yılı aşkın süredir demir sesleri yükseliyor. Eski ismi Kurudere olan, 1900'lü yılların ortalarından bu yana sürdürülen cam nazar boncuğu üretimi nedeniyle 2007 yılında 'Nazarköy' adını alan mahallede birçok dükkan ve atölye bulunuyor.
Doğup büyüdüğü Nazarköy'de ata yadigarı mesleğini 3'üncü kuşak olarak devam ettiren Uğur Karataş (39), "Babam, dedem, eniştem, dayım, abim bütün aile fertlerim bu işi yaptı. Çocukluğumuzda oyun oynarken boncuk yapıyormuş gibi oynuyorduk. Babam, dedem, abilerim çalışırken üretim anında ocağa gelirdik. Eskiden nazar boncuklarını şişe camlarından geri dönüşümle yaparlardı. Biz şişeleri temizlerdik. 11 yaşında bu mesleğe başladım. 'Saraç' denilen gözsüz yuvarlak boncukları yapmaya başladım. Rahmetli eniştem göz takmasını öğretti, kalıp vurmasını dayım gösterdi. Her bir büyüğüm, ustam bana bir teknik gösterdi" diye konuştu.