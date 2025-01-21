İzmir’de sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat

DOKTORA REKOR TAZMİNAT

Gerçeği öğrenen Canan Yılmaz, 2019'da avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla Kemal Yücesoy hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi.

5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.