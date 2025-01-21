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İzmir'de sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a giden Canan Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi konuldu ve acil ameliyata alındı. Yılmaz'ın omurgasına onam almadan 8 vida çakıldı ve vidaların sinire denk gelmesi nedeniyle malullük raporu verilen Yılmaz, doktora malpraktis davası açtı. Prof. Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminata, 9 yıllık yasal faiz de eklenecek.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat

İzmir'de yaşayan Canan Yılmaz (38), bel ağrısı şikayetiyle 2016 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene oldu. Yücesoy, yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyup, iddiaya göre henüz 29 yaşındaki hastasına biran önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

İzmir’de sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat

HASTANIN İZNİ OLMADAN OMURGASINA 8 VİDA ÇAKMIŞ
Ancak, ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Yücecoy ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı. Bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.

İzmir’de sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat

DOKTORA REKOR TAZMİNAT
Gerçeği öğrenen Canan Yılmaz, 2019'da avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla Kemal Yücesoy hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi.

5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

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