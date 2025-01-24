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İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 24 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 24 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ocak Cuma

9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

10:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı

9:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli

9:00 - 11:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
Mustafa Kemal Paşa

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ocak Cuma

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy

9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kızılüzüm

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Tumbullar

9:00 - 18:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çapak

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak ( 4228/1. Sk. )
Kalabak ( 3318. Sk. )
Şirinkent

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