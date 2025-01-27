Büyükşehir borçlarını 4 taksitte ödeyecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İller Bankası'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelen paradan 1,5 milyar TL'lik payı bu ay da keseceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 9.8 milyar TL civarında olduğu borcun 4 taksitte peşin olarak ödemesinin alınacağı ve önümüzdeki iki aylık süre zarfında kesintilerin olacağı öğrenildi. İller Bankası'ndan 3 milyar 172 milyon TL gelir alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1,5 milyar TL'sinin vergi borcu sebebiyle Ocak ayında kesilmesi sonrası belediye zor günler geçirmişti. Maaşların iki şirkette geç yatırılacağını duyuran belediyeye tepki gösteren işçi sendikaları iş bırakma eylemleri düzenlemişti. Diğer yandan sendika ile belediye yönetimini karşı karşıya getiren maaş ödemeleri ile ilgili krizin bu ay olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.