Fıçı’ya Özel fırçası

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı İzmir'in 28 ilçe belediye başkanıyla partisinin İl Başkanlığı'nda toplantı yaptı. Özel'in 4 saat süren toplantıda CHP Foça İlçe Kongresi'nde desteklediği adayın kaybetmesi nedeni ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı sert bir şekilde uyardığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI

TOPLANTIDA kendisini savunan ve ağlamaklı olan Başkan Fıçı'nın ise bu sırada gözlerinin dolduğu öne sürüldü.

Geçen yıl Nisan ayında CHP Foça İlçe Başkanlığı'na atanan Suat Yılmaz ve yönetimi iddiaya göre saha çalışmalarındaki yetersizliği ve parti etkinliklerine katılım sağlamamaları nedeni ile görevden alınmış, 5 Ocak'taki ilçe kongresinde CHP meclis üyesi Kenan Düzgün ve eski ilçe yöneticisi Serkan Kaplan yarışmıştı. Fıçı'nın kongrede taraf olup Kaplan'ı desteklediği iddia edilirken, sandıktan Düzgün ve yönetimi çıkmıştı. Fıçı da yerel seçim sürecinde yaşadıklarını ve son durumu parti liderine anlatmış, Özel tarafından daha önce de uyarılmıştı.