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İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde 22 yaşındaki Ö.H. isimli genç tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Şahıs hastaneye kaldırılırken 6 kişi de gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklanan Ö.H. (22) hastaneye kaldırılırken, 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı gence vatandaşların yardım ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.H., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı.

Bu arada Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında sırtından bıçaklandı

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