İzmir’de elektrik kesintisi 2 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı araştırılıyor. Kesinti detaylarını GDZ Elektrik paylaştı. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı araştırılıyor. Kesinti detaylarını GDZ Elektrik paylaştı. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Çoraklar
Kalabak
Karaköy
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
9:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Efendi
Balatçık
9:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
Yelki
Çelebi
Siteler
Yalı
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Soğukpınar
9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeni
Arkacılar
Şemsiler
9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Yayla
Kır
Değirmendere
Yahşelli
Karaorman
Hasanlar
Göktepe
Çukurköy
Belen
Bağcılar
Telekler
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
9:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Pancar
Kazım Karabekir
9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Sıra
Altıntaş