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Haberler İzmir İzmir'in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 2 Şubat Pazar

İzmir'in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 2 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 2 Şubat Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 2 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 2 Şubat Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 2 Şubat Pazar

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH, FEVZİPAŞA, ATATÜRK
02.02.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA
02.02.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME 16 EYLÜL
02.02.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 30 AĞUSTOS
02.02.2025 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçesinde 8 saatlik su kesintisi 2 Şubat Pazar

ÖDEMİŞ IŞIK
02.02.2025 saat 07:10 ile 15:10 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI
02.02.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YUSUFDERE
02.02.2025 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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