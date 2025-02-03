Eski eşini acımadan katletmişti! Fulya cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'a (35), verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, tasarlayarak öldürmenin suç kararı ile eylem arasında bir süre bulunması ve soğukkanlılık gerektirdiği, haksız tahrikin ise hiddet veya şiddetli elem etkisiyle gerçekleştirildiğine vurgu yapan heyet, iki durumun aynı anda var olamayacağı gerekçesiyle tasarlayarak değil, yalnızca 'Kasten öldürme' suçundan ceza verdiğini yazdı.

Olay, 9 Aralık 2020'de Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. Biri ilk eşinden 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına, bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Fulya Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Hasan Ozan Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Fulya Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.