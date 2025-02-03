Kan donduran cinayette başa dönüldü

16 Temmuz 2020'de kaybolup 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü. Avcı'nın avukatları, karara itiraz etti. Yargıtay'ın itirazı kabul ederek Avcı'nın niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi. Gültekin ailesi ve avukatı karara tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan aile avukatı Rezan Epözdemir, karara tepki göstererek, "Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna ra��men, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur" dedi.

GENÇ KIZI DİRİ DİRİ YAKMIŞTI

ÜNİVERSİTE öğrencisi Pınar Gültekin erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde diri diri yakılarak öldürüldükten sonra varil içine konulmuş, benzin ile ateşe verilerek yakılmasının ardından üzerine beton dökülerek ormanlık alana bırakılmıştı. Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı, sonra cezası 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla indirildi. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi ve 23 yıl hapis cezası, kardeşine Mertcan Avcı hakkındaki beraat kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Duruşma İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Heyet, sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik indirimi kararını kaldırdı. 23 yıl hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Sanık Avcı'ya, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

'KARARI BASINDAN ÖĞRENDİK'

KARARIN taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini belirten aile avukatı Rezan Epözdemir, şunları kaydetti: "Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararını biz de basından öğrendik. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir."

11 YIL SONRA TAHLİYE EDİLEBİLİR

YARGITAY'IN bozma kararını eleştiren Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır" ifadelerini kullandı.