Dağ: İzmir’de halının altına süpürülen işlere bir yerinden başlamak lazım

İÇ Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda, "Depremde iç mimarinin rolü: yasal genişleme unsurları" paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Burcu Yazgan'ın yaptığı panelde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de mevcut konutların yüzde 60 ile 70 arasındakilerin depreme dayanıklı olmadığını söyledi.

"KONUŞMAK YETMİYOR"

İMAR barışı çıktığında İzmir'de yaklaşık 650-700 bin civarında bir başvuru olduğunu aktaran Dağ, "İzmir'de bu anlamda yapmamız gereken çok iş var ve o zaman da şunu özellikle ifade etmiştim. Belki yıllardır yapılmayan, yapılamayan, yapılmak istenmeyen veya sürekli halının altına süpürülen işleri 5 yılda tamamlamamız çok mümkün olmayacak ama bir yerinden başlamamız lazım. Bir yerinden adım atmamız lazım. 25 yıldır bu ülkede bu şehirde her 5 yılda 5 bin konut dönüştürülebilmiş olsaydı, 25 yılda 125 bin konut dönüştürülmüş olurdu zaten" ifadelerini kullandı.

"Ege Bölgesi'nde, Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasından dolayı tekrar hepimiz bir şeyleri hatırlıyor ve konuşuyoruz. Birçok açıdan tek başına konuşmanın yetmediği ve harekete geçmemiz gerektiği noktasında bir süreç de yaşıyoruz" diyen Hamza Dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ marifetiyle kentte dirençli binalar oluşturduğuna dikkat çekti.

5 BİNİN ÜSTÜNDE BİNA

DAĞ, "Depremden sonra da 5 bin küsur bina oluşturuldu İzmir'de. Bunun dışında da birçok ilçemizde TOKİ marifetiyle binalar yapıldı" dedi. İç mimar Hürana Güngör'ün depremlere ilişkin sunum yaptığı etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Cengiz Topal da katıldı.