İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 10 kilo 835 gram uyuşturucu ele geçirildi, A.D. ve G.D. gözaltına alındı.

Konak ilçesinde de bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine arama yapan ekipler, 19 bin 320 sentetik ecza ele geçirdi, S.Y'yi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.