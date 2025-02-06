İzmir’de riskli konut alarmı

ÇARPICI RAKAMLAR

53 bin canı yitirdiğimiz 'Asrın Felaketi'nin ikinci yıl dönümünde bu kez Ege Denizi'ndeki sarsıntılar gündemde. Sismik hareketlilik özellikle sahil kentlerinde büyük paniğe neden olurken, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin öldüğü İzmir'de kentsel dönüşüm konusu önceliğini koruyor. Depremde büyük yıkım yaşanan Bornova ve Bayraklı'daki yapı stokunun yenilenmesi ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konunun aciliyetine çarpıcı rakamlarla dikkat çekti.

Bina sahiplerine bilgilendirme yapılacağını vurgulayan Başkan Tugay, "Ardından riskli binaların 2 ay içinde boşaltılmasını ve yeniden yapılmasını isteyeceğiz. Riskli olduğunu saptadığımız binaları uzaktan seyredemeyiz" dedi.

40 BİN HANE RİSKLİ

Tugay, "Yapı stoku problemini halletmemiz lazım. Bayraklı ve Bornova'da 4 bin 100 bina depreme dayanıksız çıkmış. Ortalama 10 hane olsa, 40 bin ev demek. Bunların yeniden yapımı ya da güçlendirilmesi için süreç yürüteceğiz" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise 6 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Beşik gibi sallanan Ege, bize deprem gerçeğini hatırlatıyor. İzmir'de 165 binden fazla riskli bina var. Bunların yaklaşık 36 bini acil yıkılmalı" diye konuştu.

'BÖLGE BÜYÜK DEPREMLERE GEBE'

Bölgedeki hareketliliğin Ege'yi de etkileyebileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Sepanta Naimi, "Bu sarsıntılar Kuşadası ve İzmir Körfezi'nin de büyük depremlere gebe olduğunun bir göstergesi" dedi. Bir başka tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Do��an Yaşar ise, "Santorini'de volkanik patlama olursa ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.