  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'deki eczacı cinayetinin zanlısı bu kez tutuklandı

İzmir'deki eczacı cinayetinin zanlısı bu kez tutuklandı

Son dakika İzmir haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce yaşlı bir kadının öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve dün gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’deki eczacı cinayetinin zanlısı bu kez tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Birsen Bayraktar'ın (73) 14 Nisan 2020'de öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanık U.C'nin (39) yakalanmasını talep etmişti.

İzmir’deki eczacı cinayetinin zanlısı bu kez tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir’deki eczacı cinayetinin zanlısı bu kez tutuklandı

OLAY

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında 6 Mayıs 2024'te binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H'yi (60) gözaltına almış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

İddianameyi tamamlayan savcılığın talebi üzerine mahkeme, sanık U.C. hakkında yakalama kararı vermişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA