  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Ege'deki deprem fırtınası rezervasyonları etkiledi mi?

Ege'deki deprem fırtınası rezervasyonları etkiledi mi?

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler İzmir ve çevre illerden de hissediliyor. Peki Ege'deki sarsıntılar turizmi nasıl etkiledi? Erken rezervasyonlar azaldı mı? İşte detaylar...

DHA

Giriş Tarihi:

Ege’deki deprem fırtınası rezervasyonları etkiledi mi?

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası sürerken, sarsıntılar İzmir başta olmak üzere kıyı bölgelerde hissediliyor. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, bu durumun turizm sektörünü etkilemediğini söyledi. Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin vatandaşı tedirgin ettiğini ancak bunun son 10 günde yapılan erken rezervasyonları etkilemediğini ifade eden Meriç, "Erken rezervasyonda daha uygun fiyatlar olduğu için vatandaş talep gösteriyor. Olumsuzluklara rağmen rezervasyon oranları yüksek. Erken rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 4'lük bir artış var. Böyle devam ederse de rekor kırabileceğimiz bir yıl bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ege’deki deprem fırtınası rezervasyonları etkiledi mi?

'SEKTÖR İÇ DENETİMİNİ YAPIYOR'
Sahil otellerinin bakanlığın denetiminden önce tur operatörlerinin denetiminden geçtiğini belirten Meriç, "Yurt dışı müşterilerine otel pazarlayan tur operatörleri balkon korkuluğunun yüksekliğinden tutun, kapı genişliğine kadar her türlü denetimi yapıyor. Türkiye'de sahil otellerinin yüzde 99'u uluslararası çalışıyor. Bu nedenle sektör kendi iç denetimini yapıyor. Türkiye'de de gerçekten denetim mekanizmaları çalışırsa turizm sektöründe yurt dışından da daha güçlü olacağız" dedi. Meriç, deprem, yangın gibi olumsuzluklar nedeniyle müşteri kaybedilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ege’deki deprem fırtınası rezervasyonları etkiledi mi?

'OTELLER KARDAN FERAGAT EDİYOR'
Erken rezervasyonda fiyatların sezona göre yarıya yarıya uygun olduğunu dile getiren Meriç, "Sezonda fiyatlar, erken rezervasyonun 2 katına bile çıkabiliyor. En çok sahil otelleri talep görüyor. Şu an acenteler ve oteller müşteri gelsin, diye karlarından feragat ediyor. Ülkeye döviz kazandırıyoruz ama sektör kazanamıyor, sektör bu sene de ayakta kalmak için savaşacak. Çünkü biz pahalı bir ülkeyiz. Rekor bekliyoruz, Türkiye'ye talep var ama biz artık turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir ülkeyiz. Bu fiyat avantajını aleyhimize çevirmemek için savaşıyoruz. Ayakta kalmak için herkes fiyatlarını indirdi" diye konuştu.

Yabancı turistlerin İzmir'de en çok Seferihisar ve Gümüldür'ü tercih ettiğini ifade eden Meriç, yerli turistlerin de Seferihisar ve Çeşme'yi tercih ettiğini söyledi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA