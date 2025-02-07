Ege’deki deprem fırtınası rezervasyonları etkiledi mi?

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası sürerken, sarsıntılar İzmir başta olmak üzere kıyı bölgelerde hissediliyor. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, bu durumun turizm sektörünü etkilemediğini söyledi. Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin vatandaşı tedirgin ettiğini ancak bunun son 10 günde yapılan erken rezervasyonları etkilemediğini ifade eden Meriç, "Erken rezervasyonda daha uygun fiyatlar olduğu için vatandaş talep gösteriyor. Olumsuzluklara rağmen rezervasyon oranları yüksek. Erken rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 4'lük bir artış var. Böyle devam ederse de rekor kırabileceğimiz bir yıl bekliyoruz" ifadelerini kullandı.