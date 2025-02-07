İzmir’de korkunç olay! Alacak meselesinde kan aktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, aynı gün olayla ilgili Kaya ile Pınar G.'yi (29), gözaltına aldı. Hakkı Kaya, polisteki ifadesinde Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduklarını, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaya tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakıldı.