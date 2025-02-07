İzmir’de korkunç olay! Alacak meselesinde kan aktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde Hakkı Kaya (31), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Abdurrahman Bozkurt'u (30) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon alım satım işiyle uğraşan evli ve 1 çocuk babası Abdurrahman Bozkurt ile Hakkı Kaya, sokakta alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya, Bozkurt'u bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bozkurt ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdurrahman Bozkurt, kurtarılamadı.