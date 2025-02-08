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Haberler İzmir Azılı hırsız bu kez camiyi soyarken suçüstü yakalandı

Azılı hırsız bu kez camiyi soyarken suçüstü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak'ta camiden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari olduğu tespit edildi.

İHA

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Azılı hırsız bu kez camiyi soyarken suçüstü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, dün gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde bulunan Tepecik Merkez Camii'nde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında camiye girmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti.

Azılı hırsız bu kez camiyi soyarken suçüstü yakalandı

Polisi görünce kaçmaya başlayan A.G. ve U.K., yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden A.G.'nin (30) hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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