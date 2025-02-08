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Haberler İzmir İzmir'de evinde kurduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

İzmir'de evinde kurduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kenevir yetiştirmek için evinin bir odasına sera kurduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de evinde kurduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de İlçe Emniyet Müdürlü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese baskın düzenleyen ekipler, bir odada led aydınlatma ve kapalı havalandırma sistemi olan sera düzeneğinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

İzmir’de evinde kurduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Yapılan aramada 6 tabanca, 100 mermi, 55 gram esrar, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirmek için kullanılan malzemeler, 196 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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