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İzmir'de bebeğini denize atan anne tutuklandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir anne henüz 1 yaşındaki evladını denize attı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan bebek hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de bebeğini denize atan anne tutuklandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın tutuklandı.

İzmir’de bebeğini denize atan anne tutuklandı!

Bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de bebeğini denize atan anne tutuklandı!

Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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