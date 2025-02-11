İzmir’de lise öğrencisi genç kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükkaya Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. (39) yönetimindeki 35 AZT 806 plakalı otomobil, M.S. (19) idaresindeki 35 VAD 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.S.'nin yaralandığı, aynı otomobil içerisinde bulunan lise öğrencisi Mehmet Pak'ın (19) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.S. Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Pak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü O.A., ifadesi alınmak üzere götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.