İzmir’de eşini bıçakla öldüren sanığın cezası belli oldu

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Fırat, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesi Sevim Ö, kızını mahallede herkesin tanıdığını belirterek, "Son zamanlarda bitkin düştü, anlaşamıyorlardı ama bunun gerçeği eşinin onu aldatmasıydı. Kızım boşanmak istiyordu ve bize gelmişti. Sanık kardeşleriyle tehdit edip eve götürmüş, sonra öldürmüş." dedi.

Maktulün kardeşi Ayhan Ö. de ablasından geri kalan 2 yeğeninin psikolojilerinin alt üst olduğunu ve sürekli olay anını resmettiklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, maktulün vücudunda 25 kesici-delici alet yarası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Savcı, sanığın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Ahmet Fırat ise kendisine, "sen kasten planlayarak canice eşini öldürdün" denildiğini ancak bir plan yapmadığını savundu.

İşinde gücünde bir insan olduğunu belirten Fırat, "Plan yapacak bir insan çocuğunun gözü önünde bunu yapar mı? İftira atıyorlar. Bana müebbet aldırmak istiyorlar. Suratına tükürülen, bıçak savrulan benim. Ben buraya gelince psikolojim bozuluyor. 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum, öpemiyorum. Çocuklarım için yaşıyorum. Ben planlamış, cani insansam neden gidip kendim teslim oluyorum. Son sözüm ben Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdıklarını belirtti.

OLAY

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 Aralık 2022'de Ahmet Fırat, tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklanan Ahmet Fırat hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.