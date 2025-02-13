İzmir’deki umursamazlık 2025’te de devam ediyor

Son dönemde toplu balık ölümleri ve yoğun kirlilik sebebiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'nde skandallar bitmiyor. 2024 yılı Ocak ayından bu yana milyonlarca lira ceza kesilen ve çok sayıda suç duyurusunda bulunulan İzmir Büyükşehir Belediyesi, umursamaz politikalarına devam ediyor.

ŞİMDİ DE ATIK SU TAŞKINI

2024 yılı başından bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesislerde 200'ü aşkın denetim yapıldı. İncelemelerde sık sık farklı bir kusur tespit edilirken, son 13 ayda Büyükşehir'e kesilen cezanın tutarı 26,3 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte tüm sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Yüzlerce denetim, on milyonlarca lira ceza ve peş peşe yapılan suç duyurularına rağmen belediyenin İzmir Körfezi'ne yönelik skandal faaliyetleri bu hafta da devam etti. İhbar üzerine gerçekleştirilen son denetim sonucunda Büyükşehir'in Hamandalı Katı Tesisi'nden sızan atık suyun taşkına neden olduğu ortaya çıktı.

Yapılan denetimlerde belediye tesislerinin Körfez'e direkt çamur boşalttığı, evsel atık suları doğrudan deşarj ettiği ve kanalizasyon sularını körfeze bağladığı ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR ARTIK BIKTI

Çiğli ilçesinde rögar taşması ve kötü kokuya sebep olan olay, vatandaşı bir kez daha canından bezdirdi. Bölgede belediyenin, yağmur suyu kanalıyla kirli atık suyu körfeze deşarj ettiği anlaşıldı. 2024 yılında ceza üstüne ceza alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, umursamaz faaliyetlerini 2025 yılına da taşıdı. Farklı ilçelerde yer alan ait arıtma tesisleri, birçok skandala imza atarak körfezi zehirlemek için adeta yarışa girdi. Yalnızca son 1,5 ayda yapılan denetimlerde belediye tesislerinin İzmir Körfezi'ne direkt çamur boşalttığı, evsel atık suları doğrudan deşarj ettiği ve kanalizasyon sularını körfeze bağladığı ortaya çıktı. Bu süreçte kapasite yetersizliği sebebiyle de bazı tesislerin tüm kirli sularını doğrudan körfeze aktardığı belirlendi. İzmir'de yerel yönetimlerin yanı sıra özel işletmelere yönelik de sıkı bir denetim süreci yürütülüyor. Bakanlık eliyle İzmir'de 2024 yılında 4 bin 748 sanayi tesisine toplam 4 bin 936 çevre denetimi gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesislere toplam 103,5 milyon lira ceza kesildi. 23 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı.