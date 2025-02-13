Öğrencilere 480 TL’ye aylık 100 kere toplu taşıma hakkı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclisi'nde birinci oturumda gündeme gelen, öğrencilere 480 TL'ye 100 kere kullanılabilecek toplu taşıma hakkı Büyükşehir Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Buna göre, İzmirli öğrenciler aylık 480 TL'ye 100 kere toplu taşıma kullanabilecek. Oturumda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, öğrenci kartıyla ulaşımdan yararlanacak kişiler için 30 yaş sınırının kaldırılmasını istediklerini belirtti. Başkan Cemil Tugay da, "Öğrencilere toplu ulaşımda indirim sağlarken okula gitmesi için indirim sağlıyoruz. Biz açık öğretim, örgün öğretim diye ayırmadık tüm öğrencilere 30 yaşına kadar bu hakkı verdik. Yaşı daha büyük olan ve gerçekten okula giden öğrenciler olabilir. Bununla ilgili yeni bir değerlendirme yapabiliriz" diye konuştu.