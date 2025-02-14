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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir, borçları taşınmazlarla kapatacak

İzmir Büyükşehir, borçları taşınmazlarla kapatacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir Büyükşehir, borçları taşınmazlarla kapatacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 200 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Şubat Ayı Meclisi gündemine gelen önerge, 200 taşınmazın satışı için komisyondan çıkacak karar göre vitrine çıkacak. Söz konusu satışların, Büyükşehir'in borçlarını kapatmak adına gerçekleştirileceği öngörülüyor. Balçova'da 1, Bayraklı'da 43, Bornova'da 33, Buca'da 44, Çiğli'de 2, Gaziemir'de 1, Güzelbahçe'de 4, Karabağlar'da 6, Karşıyaka'da 21, Konak'ta 45 adetin taşınmazın arasında konut alanı, ticaret alanı ve metropoliten aktivite merkezi bulunuyor.
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