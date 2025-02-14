İzmir’de 65 hırsız yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-12 Şubat arası kentte gerçekleşen çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Evden, iş yerinden, otomobilden hırsızlık, oto hırsızlığı, kapkaç gibi olaylara karışan toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında 1'i 48 yıl 9 ay olmak üzere hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlünün de bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı.