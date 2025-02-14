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İzmir'de 65 hırsız yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yılbaşından bu yana yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında 5'inin cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken 30'u tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 65 hırsız yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-12 Şubat arası kentte gerçekleşen çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Evden, iş yerinden, otomobilden hırsızlık, oto hırsızlığı, kapkaç gibi olaylara karışan toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 65 hırsız yakalandı

Yakalananlar arasında 1'i 48 yıl 9 ay olmak üzere hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlünün de bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı.

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