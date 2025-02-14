İzmir’de ocak ayında kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artışla 112 bin 173'e çıktı. Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024'e göre ise yüzde 47,2 azaldı. Aralık 2024'te 212 bin 637 konut satıldı.

İstanbul, 18 bin 912 ile ocakta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 158 konut satışıyla Ankara, 6 bin 634 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 konutla Tunceli oldu.