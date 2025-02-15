Lösemiye meydan okuyan aşk! Nehir ve Emre’nin umut dolu hikâyesi

İzmir'de lösemi tedavisi gördüğü dönemde hastane odasında evlenme teklifi alan daha sonra kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Nehir Yurtsever, nişanlısıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Buca ilçesinde yaşayan Nehir Yurtsever ile Emre Coşkun 2023 yılının temmuz ayında, çalıştıkları kafede tanıştı. Arkadaşlıkları bir süre sonra gönül bağına dönüştü. Yurtsever'e geçen yıl nisan ayında lösemi teşhisi konuldu. Hastalık, iki gencin aşkına engel olamadı. Hastanedeki tedavisi boyunca Yurtsever'i hiç yalnız bırakmayan Coşkun, İstanbul'daki yükseköğretimini önce dondurdu sonra İzmir'e taşıdı. Mayıs ayında kız arkadaşına hastane odasında evlenme teklif etti. Ağustos ayı başında kemik iliği nakli olan Yurtsever, nakilden 3 hafta sonra Coşkun ile nişanlandı. Yaşadıkları zor günlerde sağlıkla Sevgililer Günü kutlamayı umut eden çiftin hayali gerçeğe dönüştü.

SEVGİNİN GÜCÜ

Nehir Yurtsever, kontrollerinin devam ettiğini, kan değerlerinin her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. Hastanede sıkıntılı günler geçirdiklerini anlatan 20 yaşındaki Yurtsever, o günlerin geride kalmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yurtsever, sevginin gücünü yanında hissettiğini ifade ederek, "Yanınızda sevdiğiniz bir insan olduğu sürece hiçbir şeyin sizi yıkmayacağını hissetmeniz, bilmeniz gerekiyor. Ben de bunu öğrendim. Aşkın bu dünyadaki en önemli şey olduğunu bir daha gördüm. Hayatta değer verdiğim şeylerden en önemlisi aşk. Hastaneden çıktık. Artık aşkımızı daha rahat ve mutlu şekilde yaşayabiliyoruz. Aşk iyileştiriyor, aşkınıza sahip çıkın." dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR DUYGU'

21 yaşındaki Emre Coşkun ise "Tedavi sürecinde, hastanede aynı odada bile zar zor durabiliyorduk. Aşkımla onu iyileştirmeye çalıştım. Şu an huzurlu ve bir şeyleri başarmış hissediyorum. Hastanede tek planımız 14 Şubat'ı görebilmekti. Bugünü yaşayabilmek,14 Şubat'ı sağlıklı geçirmek bizim için çok değerli bir duygu" dedi.