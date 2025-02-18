Sahte komutan serbest bırakıldı

İZMİR'DE askeri üniformayla kendisini subay veya astsubay olarak tanıtarak taksici esnafını dolandırmak suçundan tutuklu bulunan 28 yaşındaki S.B. hakim karşısında çıkarıldı. Hakim sanık hakkında toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek istifnaf yolu açık, tutuksuz yargılanmak üzere sanığı serbet bıraktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, "Son günlerde dolandırıcılık olayları çoğaldı. İzmir'de esnafımız bunlara 'taksi fareleri' diyor. Bu konu örnek olsun ve esnaf arkadaşlarımızın da gözleri açık olsun" diye konuştu.