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Haberler İzmir Bergama'nın zehir taciri yakalandı

Bergama'nın zehir taciri yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde üç ayrı adreste uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Bergama’nın zehir taciri yakalandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.E. adlı şüphelinin üç ayrı adresi zula olarak kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. 19 Şubat günü polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Bergama’nın zehir taciri yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve sentetik haplar ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca, mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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