Bergama’nın zehir taciri yakalandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.E. adlı şüphelinin üç ayrı adresi zula olarak kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. 19 Şubat günü polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve sentetik haplar ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca, mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.