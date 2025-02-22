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Başından vurduğu dişçinin annesine video gönderdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Başından vurduğu dişçinin annesine video gönderdi

İzmir'in Konak ilçesinde M.A. (34), alacak-verecek nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. M.A., vurduğu Emrah Düşmez'in kanlar içerisindeki videosunu çekip, Düşmez'in annesine gönderdi. Olay, dün Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana geldi.

Başından vurduğu dişçinin annesine video gönderdi

KANLAR İÇİNDEYDİ

İzmir'de bir hastanede diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında alacakverecek nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Daha sonra Düşmez'in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez'in videosunu çekip, Düşmez'in annesine gönderdi. Olay, dün Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana geldi. husumez'in annesine gönderdi ve kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi.

Başından vurduğu dişçinin annesine video gönderdi Düşmez, hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırıp ve zarara uğrattığını söylediği öğrenildi.

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