İzmir’de elektrik kesintisi 22 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
7:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih
B. Hayrettin Paşa
7:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
10:00 - 14:00
GAZİEMİR / İZMİR
Irmak
6:00 - 10:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
6:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
6:30 - 14:30
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli
7:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Fatih
Hatundere
Yıldırım
Yanıkköy
6:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Köy İçi Yolu Demirdere Köyü İç Yolu )
Çayır ( Çayırköy Köşk Ödemiş Yolu Ataman )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Hamam
6:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy
6:00 - 12:00
URLA / İZMİR
İskele ( 2018 2018/12 )
Torasan ( ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI )
Rüstem