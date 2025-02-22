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Haberler İzmir Sahte sevgiliyle 8 milyonluk vurgun

Sahte sevgiliyle 8 milyonluk vurgun

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Sahte sevgiliyle 8 milyonluk vurgun

İzmir polisi Rize, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonda kadın resimlerinin yer aldığı sahte profillerle Sevgililer Günü tuzağına düşürdükleri erkekleri, sahte avukatları devreye sokarak 8 milyon lira dolandıran çeteyi çökertti.

Sahte sevgiliyle 8 milyonluk vurgun

Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

'DAVA VAR' YALANI

Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, çete lideri A.S.G. ise Gürcistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Çetenin özel görüntülerini kaydettikleri kişileri "cinsel istismardan hakkınızda dava açıldı" diye kandırdıkları öğrenildi.

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