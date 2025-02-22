Sahte sevgiliyle 8 milyonluk vurgun

İzmir polisi Rize, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonda kadın resimlerinin yer aldığı sahte profillerle Sevgililer Günü tuzağına düşürdükleri erkekleri, sahte avukatları devreye sokarak 8 milyon lira dolandıran çeteyi çökertti.
Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
'DAVA VAR' YALANI
Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, çete lideri A.S.G. ise Gürcistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Çetenin özel görüntülerini kaydettikleri kişileri "cinsel istismardan hakkınızda dava açıldı" diye kandırdıkları öğrenildi.