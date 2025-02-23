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Haberler İzmir 80 bin lira için arkadaşını vurdu

80 bin lira için arkadaşını vurdu

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

80 bin lira için arkadaşını vurdu

Buca ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada arkadaşı Eren Karaman'ı tabancayla yaralayan Ferhat D., tutuklandı. Olay, 20 Şubat'ta saat 02.30 sıralarında 687/1 Sokak'ta meydana geldi. Ferhat D., kendisine 80 bin lira borcu bulunduğunu öne sürdüğü arkadaşı Eren Karaman ile sokakta buluştu.

80 bin lira için arkadaşını vurdu

Ferhat D. tutuklandı

80 bin lira için arkadaşını vurdu

Eren Karaman hastanede tedavi altına alındı

SİLAHIYLA GELDİ

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Ferhat D. yanında taşıdığı tabancayla Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Karaman'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ferhat D.'nin yeri tespit edildi. Torbalı'da bir köy evinde saklandığı belirlenen Ferhat D., polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ferhat D. tutuklanırken, Karaman'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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