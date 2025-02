İzmir’de diş hekimini vuran saldırgan tutuklandı

İzmir'de ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.