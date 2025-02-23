İzmir’de diş hekimini vuran saldırgan tutuklandı

2 ÇOCUĞUNUN BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ İÇİN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. M.E., diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü. M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.