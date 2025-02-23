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İzmir'de elektrik kesintisi 23 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak olan ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Şubat Pazar

6:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Mektep
Çırpı Cami
İbrahimçavuş

7:00 - 10:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

7:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
Kemalpaşa

6:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere

7:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni

7:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Sarıkaya
Karaburç

12:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Karadere

6:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
İsmet Kaptan
Yenigün
Akdeniz

6:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Şubat Pazar

7:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Büyükavulcuk
Beyazıtlar
Birgi
Gerçekli
Küçükavulcuk
Ocaklı

6:30 - 12:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Hıdırlık
Sığacık

6:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik

6:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar

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