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Haberler İzmir İzmir'de hayranları Müslüm Gürses'i andı

İzmir'de hayranları Müslüm Gürses'i andı

nlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçının vefatının 12. yılı nedeniyle İzmir'de anma programı düzenledi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de hayranları Müslüm Gürses’i andı

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde alana, Müslüm Gürses'in fotoğrafının da yer aldığı pankart asıldı.

İzmir’de hayranları Müslüm Gürses’i andı

Etkinlik sırasında Gürses'in şarkıları çalındı, sanatçının anısına pide ve lokma dağıtıldı. Sanatçının hayranlarından kebap ustası Mehmet Kara, koleksiyonunda yer alan posterleri ve kasetleri alanda sergiledi.

İzmir’de hayranları Müslüm Gürses’i andı

Kara, yaptığı açıklamada, sanatçının ölüm yıl dönümünün ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle anma törenini yaklaşık 1 hafta önce düzenlediklerini ifade etti.

İzmir’de hayranları Müslüm Gürses’i andı

Gürses'in büyük hayranı olduğunu aktaran Kara, "Amacımız İzmir'de 'Müslümcülük' kavramını oluşturmak. Bu yüzden Müslüm Baba'yı son nefese kadar unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

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