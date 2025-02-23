İzmir’de hayranları Müslüm Gürses’i andı

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde alana, Müslüm Gürses'in fotoğrafının da yer aldığı pankart asıldı.

Etkinlik sırasında Gürses'in şarkıları çalındı, sanatçının anısına pide ve lokma dağıtıldı. Sanatçının hayranlarından kebap ustası Mehmet Kara, koleksiyonunda yer alan posterleri ve kasetleri alanda sergiledi.

Kara, yaptığı açıklamada, sanatçının ölüm yıl dönümünün ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle anma törenini yaklaşık 1 hafta önce düzenlediklerini ifade etti.

Gürses'in büyük hayranı olduğunu aktaran Kara, "Amacımız İzmir'de 'Müslümcülük' kavramını oluşturmak. Bu yüzden Müslüm Baba'yı son nefese kadar unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.