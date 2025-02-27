Ezan okuma yarışmasının birincisi yine derece aldı

GENÇ Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda il birincisi olan İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Bektaş, Kütahya'da yapılan bölge finalinde ise ikinci oldu. Ali Bektaş, bu tür yarışmalara ortaokul yıllarından beri hazırlandığını ve zaman zaman katıldığını belirterek, "Bu yarışmanın kazananı elbette biz değil ezanın kendisidir. Çünkü ezan sadece bir ses değil, bir ruhtur, bir çağrıdır, bir inançtır. Daha önce İzmir İl finalinde birinci olmuş ödülümüzü de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. İsrafil Kışla'nın elinden almıştık. Üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimize ve aileme teşekkür ediyorum" dedi.