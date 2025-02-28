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Haberler İzmir Danıştay, kooperatiflere soruşturma iznini kaldırdı

Danıştay, kooperatiflere soruşturma iznini kaldırdı

METİN BURMALI

Giriş Tarihi: Gazete

Danıştay, kooperatiflere soruşturma iznini kaldırdı
İZMİR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm projelerinin sonu hüsranla bitince, yapılan şikayetler üzerine Mülkiye müfettişleri inceleme yapmış, sonrasında Soyer ve eski Genel Sekreter Barış Karcı'nın da aralarında yer aldığı 13 isme soruşturma izni verilmişti. Haklarında soruşturma izni verilen isimler ise Danıştay 1'nci Dairesi'ne başvurarak, soruşturma iznine itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi, dosyayı inceleyip İçişleri Bakanlığı tarafından resen verilen soruşturma iznini oybirliği ile kaldırdı.
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