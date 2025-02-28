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İzmir'de elektrik kesintisi 28 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Şubat Cuma

18:00 - 19:30
KONAK / İZMİR
Güney

11:30 - 13:30
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk
Camiikebir
Kesik
Musabey

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli

10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Küçükburun
Dibekçi
Çeriközü

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Tulum

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Bademler

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Şubat Cuma

13:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Beşyol

10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar

11:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki

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