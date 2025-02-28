İzmir’de elektrik kesintisi 28 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 28 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
18:00 - 19:30
KONAK / İZMİR
Güney
11:30 - 13:30
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk
Camiikebir
Kesik
Musabey
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Küçükburun
Dibekçi
Çeriközü
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Tulum
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Bademler
13:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Beşyol
10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
11:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
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