İzmir’de suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Torbalı ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen suç örgütü belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucu 25 Şubat günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 159 adet fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili çete lideri B.A. ile beraber 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç örgütü lideri B.A.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı; 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.