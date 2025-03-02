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Haberler İzmir İZSU'dan İzmir'e su kesintisi uyarısı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İZSU'dan İzmir'e su kesintisi uyarısı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İZSU’dan İzmir’e su kesintisi uyarısı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZSU’dan İzmir’e su kesintisi uyarısı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU
02.03.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KAZIMDİRİK
02.03.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA FIRAT, GÖKSU, İNÖNÜ, YEŞİLBAĞLAR
02.03.2025 saat 05:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e su kesintisi uyarısı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

MENDERES ORTA
02.03.2025 saat 10:09 ile 12:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN VİLLAKENT
02.03.2025 saat 10:02 ile 12:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE SAHİLEVLERİ
02.03.2025 saat 10:26 ile 11:26 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEKİKÖY
01.03.2025 saat 16:30 ile 02.03.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK
02.03.2025 saat 08:37 ile 10:38 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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