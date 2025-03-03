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Haberler İzmir İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Çeşme ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 13 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs da yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından şubat ayı içerisinde Çeşme ilçesinde zehir tacirlerine yönelik 13 operasyon yapıldı.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 73 kök kenevir bitkisi, 794 gram esrar-skank, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 12 adet tüfek fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Çalışmalar kapsamında 18 şüpheli şahıs yakalandı.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Emniyete sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si polisteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı.

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