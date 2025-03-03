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Haberler İzmir İzmirli genç kızın yardım çığlığı yanıt buldu

İzmirli genç kızın yardım çığlığı yanıt buldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 17 yaşındaki B.A.'nın sosyal medyadan paylaştığı ve babasının kendisi, annesi, kardeşlerine şiddet uyguladığını söylediği video yanıt buldu. Baba E.A. polis tarafından gözaltına alınırken aile de korumaya alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmirli genç kızın yardım çığlığı yanıt buldu

Son dakika İzmir haberleri... B.A. adlı kız çocuğu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı. Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzmirli genç kızın yardım çığlığı yanıt buldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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