İremsu’nun çığlığını devlet duydu

SESİNİ DUYURMAYI BAŞARDI

İZMİR, Konak Boğaziçi Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki İremsu B. A, kendi çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada yayınlayıp, ailesinin yaşadığı dramı paylaştı. Paylaşımında madde bağımlısı olan babası Eyyüp A.'nın, annesi Zeynep A. ve 3 kardeşine şiddet uygulandığını anlatan İremsu'un çığlığı önce sosyal medyada yankı buldu. Kısa sürede çığ gibi büyüyen ve binlerce kişinin paylaştığı video aslında genç kızın yardım çığlığıydı.

GEREKENLER HEMEN YAPILDI

BABASI Eyyüp A.'nın aldığı maddenin de etkisiyle yaptıklarını anlatan İremsu, "Gördüğü halüsinasyonlar gün geçtikçe artıyor ve daha da tehlikeli oluyor. Meleklerle konuşabildiğini, büyücü olduğunu ve sihir yapabildiğini söylüyor. Madde bağımlısı olduğunu asla kabul etmiyor. Bu olayın çözüme kavuşmasını istiyorum, çok zor durumdayız" diye dert yandı. Genç kızın feryadını duyan yetkililer kısa sürede onu ve ailesini koruma altına aldı.

Başsavcılık, Emniyet ve Aile Bakanlığı görevlilerinin devreye girmesiyle 17 yaşındaki İremsu B. A. ile üç kardeşi ve annesi devlet koruması altına alındı.

BAŞSAVCILIK OLAYA EL KOYDU

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, videolu yardım çığlığı paylaşımını ihbar kabul ederek harekete geçti. Ailesine şiddet uyguladığı belirtilen Eyyüp A. narkotik şube ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce takılan elektronik kelepçeyi kıran Eyyüp A, hakkında yasal işlem başlatıldı.

ADLİ KONTROL

Mağdur genç ve annesinin alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olmamaları üzerine şüpheli E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerin bu bağımlılıktan kurtulması ve yatarak tedavi edilmeleri konusunda tedavi tedbirin uygulanması talep edildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, baba E.A. hakkında madde kullanımı ve buna bağlı olarak eşine karşı şiddet uygulaması nedeniyle valiliğin talebi üzerine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca tedbir kararı uygulandığı, babanın tedbir kararını ihlal etmesi ve anne Z.A'nın da şikayetçi olması nedeniyle 25.07.2024 tarihinde E.A. hakkında elektronik kelepçe kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

E.A'nın elektronik kelepçe cihazına zarar vererek yasaklı bölge ihlali yapmak, tehdit ve benzeri davranışlar içerisinde bulunması nedeniyle kolluk güçlerince gözaltına alınarak adlı makamlara

sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hukuk biriminin konuya müdahil olması sağlanmış olup baba E.A'nın tedavi süreci ile ilgili adli işlemler ise devam etmektedir. Süreç içerisinde, ilgili müdürlük yetkililerince konunun takibi hassasiyetle gerçekleştirilmiş ve yapılan sosyal incelemeler sonucunda, 2019, 2016, 2008 ve 2007 doğumlu çocuklar hakkında 16.10.2024 tarihinde adli mercilerden danışmanlık tedbiri kararı alınmıştır. Uzmanlarca yapılan incelemeler sonucunda, ailenin sosyo-ekonomik desteğe ihtiyacı olmadığı belirlenmiş, anne Z.A'nın çocukların kurum bakımına alınmaması talebi ve ev koşullarının çocuklara yönelik herhangi bir risk taşımadığı göz önüne alınarak çocukların kurum bakımına alınmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir."

OLAY

Bir gencin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.