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İzmir'de denize düşen otomobilden ceset çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde denize düşen otomobilden bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma devam ediyor.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de denize düşen otomobilden ceset çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı. Balıklıova Mahallesi Huzur Kampı yakınlarında denizde otomobil gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.

Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. A.C.C'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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